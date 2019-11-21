Турция рассказала о создании зоны безопасности в Сирии после отвода курдских боевиков

Анкара, 21 ноября. Курды из незаконных вооруженных формирований продолжают осуществлять нападения на севере Сирии, где Турция создала зону безопасности. Об этом в четверг заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«В районе операции «Источник мира» атаки с востока и запада продолжаются. Для их предотвращения мы ведем переговоры с российскими коллегами», — отметил он.

Акар добавил, что зона безопасности была создана для стабилизации ситуации. Ее протяженность составляет 145 км, а ширина — 30 км.

Напомним, что 18 ноября боевики из курдских формирований и присоединившиеся к ним местные жители напали на патруль, закидав российские бронемашины камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во время атаки сильнее других пострадали турецкие броневики Kirpi, у одного из них загорелось колесо. В российский бронеавтомобиль военной полиции «Тайфун-К» прицельно бросили две «зажигалки» в броню.

Позже курды принесли извинения и переложили всю ответственность на жителей Кобани. Они заверили Россию и Турцию, что подобного инцидента больше не повторится.

9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских бандформирований из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.