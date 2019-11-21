Москва, 21 ноября. ФСБ изъяла почти две тонны наркотиков в 2019 году. Об этом сообщил представитель службы Роман Безукладников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С начала года органами Федеральной службы безопасности изъято 1770 кг наркотиков в России», — рассказал Безукладников.

По его словам, это 14% от общего количества изъятых веществ.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит расширенное заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции, где обсуждаются вопросы совершенствования антинаркотического законодательства.

В ходе заседания врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров озвучил свои предложения по совершенствованию антинаркотического законодательства. Он считает, что участие в наркопреступлениях должно нести угрозу благосостоянию как самих преступников, так и их близких. Кроме того, Смуров обратил внимание на необходимость гармонизации законодательства со странами СНГ, ОДКБ, ШОС.