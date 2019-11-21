В Совфеде рассказали, как Россия будет реагировать на попытки западных стран исказить историю

Москва, 21 ноября. Россия будет адекватно реагировать на попытки искажения истории государствами Европы и Прибалтики. Страны, которые оскверняют памятники российской истории, ощутят на себе реальные убытки, заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Климов считает, что необходимо по дипломатическим и межпартийным, межпарламентским каналам, по каналам народной дипломатии донести ясную мысль: оскорбление памяти наших соотечественников, павших за свободу населения этих стран, будет освещаться публично.

По словам Климова, Россия не будет принимать симметричные меры и допускать того же вандализма со своей стороны. Однако примет меры адекватного реагирования. Сенатор напомнил, что Латвия уже лишилась колоссальных доходов от проведения на территории страны российских фестивалей. Теперь они проходят в Сочи.

«Эта тема будет продолжаться. Сегодня товарооборот России со странами Евросоюза через страны Балтии приближается к нулю. Эти страны делали основную часть своего ВВП за счет этого. Убытки колоссальные. Люди от безнадеги уезжают, потому что исчезли рабочие места. Эти страны потеряли примерно треть населения», — подчеркнул Климов.

Ранее латышский историк и политик Нормундс Гростиньш рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему Латвия скатывается в Украину. Политик отметил, что Латвия уже пострадала от очень неграмотного руководства и управления на протяжении практически 30 лет.