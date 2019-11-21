Российский учебный корабль «Перекоп» завершил деловой визит в Шри-Ланку

Москва, 21 ноября. Российский учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил деловой визит в Шри-Ланку. Соответствующее сообщение в четверг распространила пресс-служба флота.

Океанское плавание корабль с курсантами военно-морских вузов России начал в конце августа. Он вышел из Кронштадта, а 21 ноября покинул порт Хамбантота в Шри-Ланке. На борту находится более ста курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова и «Военно-морской академии», которые проходят практику и совершенствуют навыки управления кораблем. Сейчас «Перекоп» держит курс на Севастополь.

«Во время стоянки в Хамбантоте экипаж «Перекопа» пополнил запасы воды, топлива и продовольствия, а также провел технический осмотр корабля», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что курсанты встретились с ланкийскими военными моряками, они осмотрели достопримечательности города.

В прошлом году, как рассказал главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев, «Перекоп» вернулся из похода примерно неделю назад. Маршрут корабля пролегал вокруг Евразии, на его борту находились более тысячи курсантов, нахимовцев и юнармейцев.