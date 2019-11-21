Лавров и глава МИД Малайзии обсудят перспективы наращивания двустороннего сотрудничества

Москва, 21 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг на встрече с малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой предложил обсудить конкретные шаги по выведению отношений между Москвой и Куала-Лумпуром на качественно новый уровень.

«Ваш визит подтверждает высокий уровень наших отношений, который в очередной раз получил развитие во время сентябрьского саммита на полях ВЭФ, президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии [Махатхир Мохамад] провели очень полезные переговоры», — отметил руководитель дипломатического ведомства РФ.

Российский министр обратил внимание на то, что отношения между двумя странами охватывают весь спектр важных проблем международных отношений. Лавров выразил надежду, что переговоры позволят увидеть, на что еще нужно акцентировать внимание для тесного взаимодействия.

Кроме того, руководитель МИД РФ добавил, что Москва и Куала-Лумпур имеют очень активный политический диалог, сотрудничают в экономической отрасли и военно-технической сфере (ВТС), а также во многих других областях.