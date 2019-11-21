Похудевший на 100 кг Семчев рассказал о проблемах со здоровьем

Москва, 21 ноября. Похудевший на сто килограммов актер театра и кино Александр Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем.

Заслуженный артист России в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале сообщил, что стал испытывать проблемы со здоровьем после того, как ему удалось избавиться от лишних килограммов.

«Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает», — сказал 50-летний артист.

По словам артиста, его мучают приступы внезапного головокружения и тошноты.

Семчев также рассказал, что ему пришлось сделать подтяжку лица, чтобы избавиться от провисшей кожи, отметили «Дни.ру».

Александр Семчев сделал себе подарок на юбилей, похудев на сто килограммов. Артист признался, что теперь он весит меньше ста. Новой форме Семчев обязан правильному питанию. По его словам, он решил меньше есть и отказаться от сладкого и булок.

Тогда актер говорил, что несмотря на то, что удалось сбросить лишний вес, появилась другая проблема — обвисшая кожа. Он планировал сделать подтяжку, чтобы избавиться от нее.

В сентябре этого года актеры МХТ имени Чехова, в котором служит артист, заявили, что с трудом узнали похудевшего коллегу. Артисты были восхищены результатом известного «толстяка» и начали его уверять, что худоба ему к лицу, он прекрасно выглядит.