Опубликовано видео с попыткой суицида историка-расчленителя Соколова

Санкт-Петербург, 21 ноября. Попытка суицида бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, попала на видео. Преступник попытался свести счеты с жизнью во время следственного эксперимента.

Следственный эксперимент проводился 15 ноября в квартире, находящейся в одном из домов по набережной реки Мойки, где и произошло убийство. Для чистоты эксперимента с обвиняемого сняли наручники, тогда Соколов бросился к столу и схватил кортик, однако сотрудники правоохранительных органов тут же остановили историка, пишут «Невские Новости».

Напомним, 9 ноября Олега Соколова задержали после того, как он упал в реку Мойку, пытаясь утопить женские руки, пишет Deita.ru. В квартире доцента полицейские нашли голову девушки и окровавленную пилу. Позднее выяснилось, что останки принадлежат 24-летней аспирантке Анастасии Ещенко, которая состояла в близких отношениях с Соколовым и жила в его квартире. Родители девушки, проживающие в Краснодарском крае, знали об этом романе, но не препятствовали ему.

Соколов является одним из основоположников исторической реконструкции и большим поклонником Наполеона. Ещенко помогала бывшему доценту в научных работах и также принимала участие в реконструкции. Как ранее рассказал друг Соколова, историк любил выходить в свет с красивыми молодыми женщинами.

По предварительной версии, Соколов застрелил девушку еще 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил расчленить тело и по частям утопить его в реке. В отношении историка возбудили уголовное дело по статье «Убийство», Соколов признался в содеянном и оформил явку с повинной. На данный момент по решению суда историка перевели в СИЗО «Кресты 1». Под стражей обвиняемый пробудет до 8 января 2020 года. Из-за преступления Соколов был уволен из СПбГУ. В связи с широким общественным резонансом дело историка-расчленителя передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщает телеканал «360».

Прощание с Анастасией Ещенко прошло 16 ноября в ее родной станице в Краснодарском крае. Девушку хоронили в закрытом гробу.

Отметим, что незадолго до трагедии в Петербурге разгорелся другой скандал, связанный с домогательствами преподавателя вуза к учащимся. Выпускница Российского педагогического университета имени А. И. Герцена (РГПУ) рассказала о том, что преподаватель учебного заведения и депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский склонял студенток к интимной близости.