Москва, 21 ноября. Все три украинских корабля, задержанные в Керченском проливе, были возвращены в исправном состоянии. Об этом в четверг заявил Центр общественных связей ФСБ России.

Так ведомство прокомментировало недавнее заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об «угробленных» бронекатерах и буксире. По его словам, за то время, что корабли находились в России, с них якобы были сняты плафоны, розетки и унитазы.

После этого ФСБ опубликовала видеозапись осмотра судов во время их передачи украинской стороне. На кадрах видно, что и бронекатера, и буксир были в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — пояснили в Федеральной службе безопасности.

18 ноября МИД России подтвердил передачу Украине кораблей ВМСУ. Москва заявила, что и впредь будет «жестко пресекать любые провокации у своих границ».

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.