В МВД предложили обращать имущество наркоторговцев в доход государства

Участие в наркопреступлениях должно нести угрозу благосостоянию как самих преступников, так и их близких. Такое мнение озвучил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель МВД озвучил свои предложения по совершенствованию антинаркотического законодательства в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Во-первых, [необходима] дальнейшая дифференциация ответственности за совершение преступлений. В МВД, в том числе через депутатов и другие органы власти, поступают многочисленные обращения граждан, которые, сталкиваясь в жизни с проблемой наркотиков, выдвигают порой диаметрально противоположные предложения», — рассказал Смуров.

Одни ратуют за смягчение наказания по антинаркотическому блоку статей, другие настаивают на усилении санкций, вплоть до введения принудительного лечения для наркопотребителей и смертной казни для сбытчиков наркотиков, отметил он.

По мнению участника встречи, также необходимо, чтобы участие в наркопреступлениях несло угрозу благосостоянию лиц, их совершающих, их близких и родственников.

«На сегодняшний день необходимость доказывания происхождения имущества установлена только для государственных служащих. Буквально месяц назад Конституционный суд подтвердил наличие возможности обращения в доход государства имущества, хоть и принадлежавшего иным лицам, но приобретенного на средства, полученные преступным путем», — сказал он.

Очевидно, назрела необходимость проработки данного вопроса и в отношении иных категорий граждан, нарушающих законы Российской Федерации, обратил внимание Смуров.

Информация о наркотических средствах активно распространяется в Сети, указал также представитель МВД.

«Полагаем, что решение этой проблемы лежит в плоскости внесения дополнения в уголовное законодательство, устанавливающего ответственность за склонение к потреблению, а также пропаганду либо рекламу незаконного потребления и оборота наркотиков с использованием средств массовой информации либо электронной сети».

Кроме того, он обратил внимание на необходимость гармонизации законодательства со странами СНГ, ОДКБ, ШОС.