Оружейный эксперт высоко оценил новый автомат спецназа ФСБ «ШАК-12»

Американский журнал National Interest дал высокую оценку российскому крупнокалиберному автомату АШ-12 (он же ШАК-12), назвав его «ужасом на поле боя». Правда, учитывая, что это оружие было создано специально для нужд спецназа ФСБ, говорить о том, что оно будет использовано «на поле», как минимум некорректно, заявил в интервью Федеральному агентству новостей писатель и оружейный эксперт Максим Попенкер.

Очевидно, что спецподразделения будут работать скорее в городских условиях, а не в полях, и ШАК-12 идеально подходит для этих целей. Он тактически универсален, также в комплекте идут три вида пуль калибра 2,7×55 мм СЦ-130: бронебойные, оболочечные и двойные.

«Этот автомат специально сделан под пули крупного калибра, — заявил Попенкер. — Его цель — как можно быстрее «вырубить» противника, не особо заботясь о его дальнейшей судьбе. Учитывая то, для каких нужд он предназначен, можно быть уверенным, что в роли противника будут выступать опасные террористы, удерживающие заложников или угрожающие взорвать бомбу».

Столь большие пули будут оставлять намного более крупные раны и вызывать массовую кровопотерю у врага. За счет же своей тяжести пуля с большей вероятностью останется у него в теле, а не пробьет его насквозь или отрикошетит от стен, поражая незапланированные цели. Даже в случае промаха она быстрее будет тормозиться воздухом и потому представлять меньшую угрозу для третьих лиц. Многообразие же пуль — большое преимущество ШАК-12, ибо каждая операция требует собственного подхода.

«Предположим, спецподразделению нужно беззвучно «снять» охрану террористической базы. Для этой цели есть пули, применяемые с глушителем. Обычные легкие пули предназначены для стандартной перестрелки, когда как можно скорее нужно обезвредить противника. Ну и, разумеется, бронебойные тяжелые пули — для противника с солидной экипировкой или укрывающегося в автомобиле, за железной дверью», — рассказал собеседник ФАН.

Что же касается двойных пуль, то это экспериментальная разработка, пока не получившая массового производства. Однако возможность ее использования предусмотрена ШАК-12, и вполне возможно, что данные пули будут все же поставлены на вооружение. По задумке две пули выстреливаются одновременно одна за другой с минимальным разбросом, что позволяет усилить поражающий фактор оружия.

Максим Попенкер смог побывать на форуме «Армия-2019», где презентовалось это оружие, подержать его в руках и даже пострелять из него. По словам эксперта, оружие довольно специфическое: очень большое и тяжелое, требующее серьезных навыков при стрельбе очередями — у него очень высокая отдача.

Аналогов ШАК-12 в Европе не существует. В США есть несколько вариантов подобного оружия под разные патроны, прототипом которого послужила винтовка М-16. Там оно часто используется береговой охраной, стреляющей по катерам контрабандистов, перевозящих наркотики, — для полного эффекта пули должны быть действительно большого калибра.