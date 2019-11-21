Военная полиция РФ помогла восстановить водоснабжение Хасаки в Сирии — видео ФАН

Сотрудники российской военной полиции, патрулирующие территории на севере сирийского Заевфратья совместно с турецкими военными, продолжают оказывать гуманитарную поддержку местному населению, серьезно пострадавшему сначала в период прибывания там террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), а затем курдских бандгрупп. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР запечатлел деятельность российских военнослужащих, направленную на восстановление инфраструктуры района.

Длительная оккупация курдских радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии тяжело отразилась на гуманитарной обстановке в регионе. Наиболее сложная ситуация сложилась в провинции Хасака. Так, например, в зоне контроля курдских боевиков находились многие станции водозабора, что делало невозможным их техническое обслуживание и создавало угрозу дефицита воды. В ходе антитеррористической операции ВС Турции «Источник мира» в октябре 2019 года эти станции были заняты протурецкими силами.

Благодаря усилиям российского командования в Сирии удалось восстановить электроснабжение одной их ключевых водоносных станций Алук-Шаркия. 19 ноября российские военнослужащие выступили гарантом сирийско-турецкой встречи по вопросам восстановления электроподстанции, а военные полицейские России обеспечили безопасность сирийских инженеров-ремонтников, которым удалось восстановить работу водонасосной станции. Всего водозабор Алук-Шаркия состоит из 30 скважин глубиной 250 метров, расположенных по фронту в шесть километров, каждая из которых выдает 200 кубометров в час.

Скважины впервые за долгое время начали работу в полном объеме, что позволило восстановить снабжение города Хасака и прилегающих окрестностей питьевой водой, а в этом районе проживает не менее одного миллиона человек.

Кроме того, российские силы продолжают доставлять нуждающимся сирийцам гумпомощь в виде продуктов питания, школьных принадлежностей и других вещей первой необходимости. На днях Центром примирения враждующих сторон в Сирии была проведена гуманитарная акция в поселении Эль-Мазраа провинции Эс-Сувейда, которую также снял на видео наш специальный корреспондент.

1 Организация запрещена на территории РФ.