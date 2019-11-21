Появились новые кадры обновленного внедорожника Lada 4x4

Москва, 21 ноября. Фотографии салона обновленного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.

Снимки уже ранее появлялись на просторах Интернета, но новые кадры позволяют увидеть весь масштаб изменений интерьера.

Внутри салона появится новая передняя консоль, панель приборов с другой комбинацией, переработанный центральный тоннель, другой формы кресла и система ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, у Lada 4x4 будет формованный потолок, как сейчас есть у современных моделей марки.

На крыше будет встроена штатная антенна, установят уплотнители нового образца, электронную систему управления кондиционером, также будет модернизирована конструкция отопителя.

Что касается внешнего вида внедорожника, то у отечественного автомобиля будут стоять другие бамперы со встроенными спереди штатными «противотуманками». Детали кузова, фары и фонари останутся прежними.

Ежедневно, начиная с 18 ноября, выходит в свет по шесть экземпляров рестайлингового Lada 4x4. Полноценная серийная сборка намечена на конец текущего месяца или на начало декабря. На российском авторынке приобрести обновленный внедорожник можно будет в январе-феврале следующего года.