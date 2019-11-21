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Зеленский потребовал призвать к ответу виновных в гибели людей на Майдане

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Зеленский потребовал призвать к ответу виновных в гибели людей на Майдане

Киев, 21 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранительных органов реальных результатов расследования преступлений на Майдане.  

«Конечно, нам нужны реальные результаты расследования событий на Майдане. Семьи погибших и общество должны обязательно получить ответ, а виновные — обязательно понести наказание», — отметил он.

Глава государства также пообщался с семьями погибших на Майдане. Они высказали Зеленскому недовольство в связи с затянувшимся расследованием.

Отметим, что Зеленский уже не в первый раз обращает внимание на расследование майдановских событий. Украинский лидер считает, что следственные действия ведутся необъективно. В частности, президент не доволен тем, что правоохранители не пытаются найти виновных в смерти бойцов спецподразделения «Беркут», которые тоже стали жертвами в ходе госпереворота.

17 ноября украинские активисты и общественники призвали президента Владимира Зеленского не допустить прекращения расследования дел о гибели людей на Майдане в Киеве. Кроме того, общественники заявили о необходимости созвать внеочередную сессию Верховной рады для принятия закона, который позволит сохранить следствие по делам Евромайдана.

Напомним, что Майдан произошел в начале 2014 года. Итогом этого стала гражданская война в Донбассе и разрыв всех отношений с Россией. Новые власти, закрепившиеся в Киеве, взяли курс на поддержку националистов, сближение с НАТО и дальнейшее обострение отношений с Москвой.

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