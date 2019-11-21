В фонде «Воскресение» опровергли участие Чепиги в пожертвованиях на храм ВС РФ

Около трех млрд рублей собрано на строительство главного храма ВС РФ, об этом заявил глава фонда «Воскресение» Александр Каньшин. Он также опроверг участие в пожертвованиях скандально известного Анатолия Чепиги, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На сегодняшний день собрано около трех млрд рублей, но договоров подписано больше, просто не все деньги поступили от организаций», — рассказал Каньшин.

По его словам, сайт фонда также не совсем точно отражает реальную статистику жертвователей: например, сейчас там отображается около 80 000 персональных взносов, но в них не учитываются коллективные пожертвования от организаций.

«С учетом остальных, неучтенных в этих переводах, в числе жертвователей насчитываются уже сотни тысяч человек. Посчитать их попробуем к концу строительства, но это вряд ли возможно», — сказал глава фонда.

Каньшин также опроверг участие в сборах на строительство храма предполагаемого офицера ГРУ Чепиги, как это ранее подавалось в СМИ.

«Мы изучили поступления: 6 ноября 2018 года 123 рубля перечислил Чепига Александр Васильевич, — рассказал Каньшин. — Бывают у нас и такие суммы, но, как понимаете, это совсем другой Чепига».

По планам Минобороны, главный храм ВС РФ на территории парка «Патриот» откроется 9 мая 2020 года. На этой неделе строители провели уникальную операцию по установке центрального купола на стены будущего собора.