Москва, 21 ноября. Серийное производство перспективных истребителей пятого поколения Су-57 продолжается в РФ, сообщил глава авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

На Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019 он напомнил, что поставка первого Су-57 из установочной партии на два самолета запланирована на 2019 год. Сердюков отметил, что в настоящее время продолжаются стендовые инженерные испытания перспективного двигателя.

«Он отрабатывается в составе летающей лаборатории», — сказал он.

Как заметил Анатолий Сердюков, в октябре завершились испытания двигателя во время полета, в рамках которых специалисты проверили его технические характеристики.

Напомним, ранее издание The Drive выпустило материал, в котором говорилось о том, что постоянный поиск Россией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 позволяет усомниться в возможностях страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолетов. Военный аналитик, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, что Соединенные Штаты намеренно очерняют Россию, так как Москва отбирает у них военные заказы.