Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра возвращенных Россией кораблей, которые нарушили водное пространство РФ, заявил, что на них не хватает ряда существенных деталей. В частности, он упомянул вооружение, которым были оснащены два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». А ранее командующим военно-морскими силами Украины Игорем Воронченко было озвучено заявление о пропаже с кораблей плафонов, розеток и унитазов.

Насколько сильна любовь украинцев к родным унитазам, и зачем они могли понадобиться российской стороне, Федеральному агентству новостей рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Несмотря на широкий жест, сделанный Россией, которая вернула все конфискованные корабли обратно Украине безо всяких дополнительных условий, скандалить у руководства последней желание явно не пропало. Мне сложно судить, насколько имеют под собой почву их обвинения, вполне возможно, что кое-что для пущего эффекта они могли «повыкручивать» и сами», — заявил сенатор.

Однако, добавил он, эти суда до сих пор официально являются объектами следственных действий, и в рамках их проведения с их содержимым могли делать что угодно.

«Это вещественные доказательства совершенного преступления, — считает Климов. — На предметах могли остаться отпечатки пальцев экипажа, а внутри полостей корабля могли перевозиться запрещенные к обороту предметы. Все это требовало проверки и, разумеется, следственные органы ее провели. Даже такие бытовые вещи, как стульчаки, могли стать доказательством того, что какой-то конкретный человек находился на корабле — например, эксперт по безопасности, который неизвестно что там забыл. А сами по себе никому их унитазы не нужны. Пускай подавятся».

Сенатор не исключил, что «убранство» кораблей будет демонстрироваться украинцами на процессе в Гааге. Известно, что Украина собирается продолжить судиться с Россией по делу о «нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», первые слушанья по которому состоятся 21 ноября в Гааге. Однако корабли, которые должны были стать предметом спора, вернули, а их персонал уже давно находится дома. Очевидно, что теперь целью украинских юристов должно стать возвращение на историческую родину плафонов и унитазов.

Напомним, три военных корабля вместе со своими экипажами были арестованы сотрудниками ФСБ России в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. По версии следствия, не предупредив о планировавшихся маневрах, они незаконно пересекли границу российского государства. По окончанию следственных действий, в сентябре 2019 года, обслуживающий персонал кораблей был возвращен на Украину.