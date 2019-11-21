Путин намерен участвовать в церемонии открытия трассы Москва — Петербург

Москва, 21 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин, вероятно, будет участвовать в церемонии открытия трассы Москва — Санкт-Петербург. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, президент планирует принять участие в церемонии», — передает ТАСС слова Пескова.

Ранее источник, близкий к министерству транспорта РФ, рассказал, что открытие всей платной автомобильной дороги из российской столицы в Петербург состоится на предстоящей неделе. В настоящее время ведется активная подготовка к запуску автомобильного движения, объясняли в государственной компании «Автодор».

Напомним, скоростная трасса М11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Северной столицы. Маршрут в основном пролегает параллельно существующей М10 «Россия», пересекая ее на нескольких участках. Общая длина магистрали составляет 669 километров.

Возведение шоссе началось в 2012 году.