Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Путин примет участие в церемонии открытия трассы Москва — Петербург

1 230
0 Оставить комментарий

Путин намерен участвовать в церемонии открытия трассы Москва — Петербург

Москва, 21 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин, вероятно, будет участвовать в церемонии открытия трассы Москва — Санкт-Петербург. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, президент планирует принять участие в церемонии», — передает ТАСС слова Пескова.

Ранее источник, близкий к министерству транспорта РФ, рассказал, что открытие всей платной автомобильной дороги из российской столицы в Петербург состоится на предстоящей неделе. В настоящее время ведется активная подготовка к запуску автомобильного движения, объясняли в государственной компании «Автодор».

Напомним, скоростная трасса М11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Северной столицы. Маршрут в основном пролегает параллельно существующей М10 «Россия», пересекая ее на нескольких участках. Общая длина магистрали составляет 669 километров.

Возведение шоссе началось в 2012 году.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров