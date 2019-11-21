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Сын Елизаветы II сложил полномочия из-за скандала

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Сын Елизаветы II сложил полномочия из-за скандала

Лондон, 21 ноября. Средний сын королевы Елизаветы II принц Эндрю отказался от всех своих привилегий и функций, которые возложены на него, как на родственника Елизаветы II. Об этом говорится в заявлении, опубликованном от лица принца пресс-службой Букингемского дворца.

Сын Елизаветы II сложил полномочия из-за скандала вокруг его персоны. Средства массовой информации выяснили, что принц состоял в дружеской связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, который устраивал вечеринки для своих высокопоставленных и знаменитых друзей с участием несовершеннолетних девочек. Журналисты писали, что член британской королевской семьи лично присутствовал на таких мероприятиях.

Как напоминает «Газета.ru», Джеффри Эпштейн был арестован по подозрению в соблазнении и вовлечении в проституцию нескольких десятков несовершеннолетних девушек. Позже его нашли мертвым. 

Как считает следствие, в 2002-2005 годах финансист вступал в сексуальные отношения с подростками, которым не исполнилось 14 лет. Эпштейн выплачивал им сотни долларов наличными, а некоторым жертвам поручал служить вербовщицами новых девушек.

К слову, свою вину Эпштейн так и не признал. Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю.

Добавим, что в особняке американского финансиста был найден портрет бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он изображен в синем платье и красных туфлях на каблуке.

Экс-глава Белого дома запечатлен улыбающимся, он сидит, развалившись в кресле и показывает пальцем на зрителя. Известно, что автором картины является художница Петрина Райан-Клейд. Однако оригинал или копия выставлена в особняке, неизвестно.

Сын Елизаветы II сложил полномочия из-за скандала

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Источник: пресс-служба Букингемского дворца
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