МВД РФ создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков в Сети

Москва, 21 ноября. Подразделения министерства внутренних дел РФ по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в Интернете создадут к началу следующего года. Об этом журналистам заявил в четверг временно исполняющий обязанности руководителя Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

«Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах», — заявил он.

Смуров отметил, что поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача к этому сроку будет выполнена. По его словам, в связи с этим могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотических средств в Сети. При этом он не исключил, что проработка займет немало времени, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце прошлого месяца российский лидер распорядился подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению запрещенных веществ в Сети. 8 ноября сообщалось, что МВД готовит поправки в закон об ответственности за пропаганду наркотических средств в Интернете.