В Крыму высмеяли слова Зеленского об «украденном» оборудовании с украинских кораблей

Симферополь, 21 ноября. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о пропавшем оборудовании с возвращенных Россией кораблей ВМСУ напоминает анекдот, считает глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Зеленский заявил, что на трех украинских кораблях «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск», которые были задержаны в Керченском проливе, якобы не хватает части оборудования и вооружения. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов на кораблях, розеток и плафонов. По его словам, украинские правоохранители проведут расследование и оценят состояние кораблей после возвращения.

Глава Общественной палаты Крыма высмеял заявление Киева о пропавшем оборудовании, назвав его «чудовищной ложью».

«Это все напоминает анекдот. Украинская сторона придерживается известного принципа: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Они пытаются перевести стрелки и отвести внимание от самого главного. Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Все это пустые слова», ― отметил Иоффе в комментарии РИА Новости.

В Сети высмеяли заявление Киева о «пропавших» унитазах. Пользователи напомнили, что украинские корабли находились в таком состоянии в момент задержания, что неудивительно, если российским специалистам еще пришлось и подлатать их.

Ранее МИД России сообщил, что состоялась передача украинской стороне трех кораблей, задержанных в районе Керченского пролива осенью прошлого года. О том, что бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны, СМИ впервые сообщили 17 ноября.

Напомним, три военных корабля Украины в конце ноября минувшего года нарушили российскую государственную границу в Керченском проливе. Их задержали, моряков арестовали. В рамках двустороннего обменного процесса в сентябре 2019 года их обменяли на удерживаемых на Украине россиян.