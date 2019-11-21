Большинство россиян поддержали существование в стране «партии власти»

Москва, 21 ноября. Большинство россиян выступили за политическое устройство, при котором доминирует одна партия. Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% жителей РФ считают, что нашей стране необходима «партия власти».

«Особая роль «партии власти» в российской политике для избирателей определяется тем, что она является не столько частью партийно-политического ландшафта (как все другие партии), сколько неотъемлемым элементом системы власти в широком понимании», — говорится в исследовании.

Как сообщили во ВЦИОМ, 69% респондентов уверены, что находящаяся у власти партия должна нести ответственность за всех представителей власти, в том числе и беспартийных. Также 87% опрошенных россиян указали, что «партия власти» должна придерживаться определенной идеологии. Помимо этого, жители РФ уверены, что такая партия обязана заниматься воспитанием подрастающего поколения и привлекать к ответственности тех, кто наносит урон репутации партии и власти. По мнению 90% респондентов, властвующая партия несет большую ответственность перед гражданами, чем другие партии.

Исследование ВЦИОМ проводилось в преддверии съезда «Единой России», который состоится 23 ноября. В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян из разных регионов РФ.

Ранее социологи сообщили, что россияне стали больше доверять губернаторам. Как показал опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 54% жителей РФ доверяют главам регионов.