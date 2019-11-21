Армия Сирии ликвидировала боевиков ИГ в Хомсе

Дамаск, 21 ноября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) понесла серьезные потери после столкновения с военнослужащими сирийской армии (САА) в провинции Хомс, сообщило издание AMN.

Перестрелка между террористами и сирийскими военнослужащими развернулась в районе Эс-Сухне. Как пишет пресса, в ходе боя сирийская армия понесла потери, но у ИГ1 количество убитых было значительно выше.

Отмечается, что авиация Сирии нанесла удары по позициям «Исламского государства», и они, как пишет СМИ, помогут военным САР отразить нападение боевиков на населенные пункты в районе Эс-Сухне.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. К урегулированию сирийского кризиса активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время на территории Сирии удалось практически полностью ликвидировать членов ИГ и начать политическое урегулирование конфликта.

Был создан конституционный комитет, куда вошли представители правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества. Первое заседания органа, который должен будет подготовить конституционную реформу, прошло 30 октября в Женеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.