Путин объяснил бесперспективность добычи популярной в США сланцевой нефти

Президент России Владимир Путин назвал варварскими и бесперспективными сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти, месторождения которой активно разрабатывают, в частности, в Соединенных Штатах. По словам Путина, Россия не намерена использовать подобные технологии, поскольку они наносят серьезный вред экологии.

Несмотря на возможные экономические преимущества от применения таких технологий, для нашей страны — это неприемлемо, заявил Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».

«Давайте подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них — цап-царап: посмотрим, заинтересованы мы вообще в этом сегодня, или нет, — и задешево купим», — в шутку сказал российский президент.

А, если говорить серьезно, по словам лидера РФ, сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти являются «безо всякого преувеличения варварскими».

«Они (современные технологии добычи сланцевой нефти) уничтожают экологию, — цитирует Путина РИА Новости. — В некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, у граждан из крана идет не вода, а черная жижа. Такая добыча, несмотря на все возможные экономические преимущества, нам не нужна, и мы на это не пойдем никогда».

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что, возможно, в перспективе методы добычи сланцевой нефти станут более совершенными, но на данном этапе это наносит непоправимый удар по экологии.

«Так называемая сланцевая нефть — это обычная нефть, которую добывают особым методом — путем разрывания пласта, — пояснил эксперт Федеральному агентству новостей. — Если забыть об экологии, эта нефть ничем не отличается от той, что добыта традиционным способом. А дальше — это вопрос бизнеса: если нефть добыта, значит, ее можно продать и на этом заработать».

Однако, активное использование этого метода — знак хищнического отношения к природе, отмечает собеседник ФАН.

«Сегодня много сланцевой нефти добывать сложно, поскольку это наносит огромный ущерб экологии. Места, где активно идет такая добыча, становятся крайне неблагоприятными для проживания», — отмечает Шабанов.

Впрочем, идеальных способов добычи полезных ископаемых, в том числе нефти и других углеводородов, пока не существует, признает эксперт.

«Но с добычей сланцевой нефти экологический вопрос стоит особенно остро. Да, конечно, технологии развиваются, но пока этот метод малоперспективен в первую очередь с экологической точки зрения», — подчеркнул аналитик.

В США и Канаде, а также в Европе добыча сланцевой нефти в последние годы стала весьма популярной. При таком методе нефть добывают путем фрекинга — гидравлического разрыва пласта, в котором искусственно создается высокопроводимая трещина, через которую углеводороды поступают к забою скважины.