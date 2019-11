Прототип корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний в Техасе

Остин, 21 ноября. Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время тестового испытания на частном полигоне в Бока Чика.

В конце сентября генеральный директор компании Илон Маск официально презентовал космический корабль Starship Mk1, заверив, что через несколько месяцев он совершит суборбитальный полет.

Компания SpaceX уже опубликовала комментарий, в котором сообщается, что главной целью испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому полученный результат не был в полной мере неожиданным. Отмечается, что жертв и пострадавших в результате аварии нет.

