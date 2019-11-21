Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Прототип корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний в Техасе

33
0 Оставить комментарий

Прототип корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний в Техасе

Остин, 21 ноября. Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время тестового испытания на частном полигоне в Бока Чика.

В конце сентября генеральный директор компании Илон Маск официально презентовал космический корабль Starship Mk1, заверив, что через несколько месяцев он совершит суборбитальный полет.

Компания SpaceX уже опубликовала комментарий, в котором сообщается, что главной целью испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому полученный результат не был в полной мере неожиданным. Отмечается, что жертв и пострадавших в результате аварии нет.

Маск обратил внимание, что задача Starship Mk1 заключается в поиске производственных решений, а корабль для полетов имеет «совершенно другую» конструкцию. В компании на данном этапе принято решение не использовать Mk1 для полетов, а сразу сфокусироваться на прототипе Mk3, предназначенном для орбитального полета.

infox - new
Источник: Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров