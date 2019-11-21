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Уголовные дела о хищениях на «Восточном» не касаются комплекса для «Ангары»

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Уголовные дела о хищениях на «Восточном» не касаются комплекса для «Ангары»

Москва, 21 ноября. Новые уголовные дела по фактам хищений на космодроме «Восточный» относятся к первому этапу строительства и не касаются инфраструктуры для ракеты-носителя «Ангара». Об этом сообщило производственно-строительное объединение «Казань».

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждение двух уголовных дел по факту мошенничества при строительстве «Восточного» в период с ноября 2018 года по май 2019 года на сумму 240 млн рублей.

«Производится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме при строительстве первой очереди, возбужденных Следственным комитетом», ― сообщили в пресс-службе СКР в комментарии РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что по факту хищений при строительстве космодрома заведены десятки уголовных дел. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что речь идет об 11 млрд рублей, похищенных при строительстве первой очереди «Восточного».

В июне текущего года стартовал второй этап строительства космодрома, который включает создание инфраструктуры под «Ангару». В Роскосмосе подчеркнули, что строительство ведется совершенно на иных принципах, и деньги поступают непосредственно с казначейского аккредитива.

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