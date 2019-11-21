Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление согласия между странами

Москва, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям российско-киргизской конференции «Православие и ислам — религии мира». В письме глава государства отметил вклад религиозных организаций в укрепление гражданского мира и согласия между разными странами.

«Объединение усилий религиозных организаций, их конструктивное взаимодействие с государственными и общественными структурами представляются непременными условиями укрепления гражданского мира и согласия в наших странах, где на протяжении столетий проживают последователи различных вероисповеданий», — подчеркнул президент России.

В письме, которое зачитал участникам конференции посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко, Путин отметил, что основой христианства, ислама и других мировых религий является уважение к личности человека, а также любовь к ближнему и милосердие. Глава государства обратил внимание на важность сохранения этого исторического опыта. По словам президента России, необходимо передать потомкам традиции дружбы и взаимопонимания между людьми, исповедующими разные религии.

Кроме того, в приветственном обращении Путин пожелал участникам конференции «плодотворных дискуссий» и выразил надежду, что на мероприятии будут обсуждаться пути развития диалога между разными конфессиями и национальностями, а также вопросы укрепления роли религиозных организаций в продвижении нравственных ценностей и воспитании нового поколения.

Международная конференция «Православие и ислам — религии мира» проходит в Бишкеке 21 ноября. Мероприятие объединяет религиозных лидеров России и стран Центральной Азии и позволяет основать общую платформу для сотрудничества.