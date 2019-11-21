Похудевшая Гузеева без макияжа ужаснула поклонников

Москва, 21 ноября. Российская телеведущая Лариса Гузеева стала объектом насмешек своих подписчиков после опубликованной фотографии без макияжа.

Самая знаменитая телесваха опубликовала в своем профиле в Instagram снимок, на котором она без косметики и укладки. Известно, что Гузеева проходит комплекс процедур для похудения в детокс-клинике, именно поэтому она решила дать отдохнуть и своей коже. Под рекламным постом на Гузееву обрушился шквал критики. Многие подписчики телеведущей не оценили ее естественность.

«Какая страшила», — не сдержался пользователь под ником gastiraser.

«Не похожа на себя, слишком много ботокса, прищур смешной», — отметила olg1799.

«Что сейчас я вижу — большое тело на тонких, пока еще изящных ножках! Мешки под глазами! Оплывшее лицо!» — ужаснулась другая подписчица.

Подписчики телеведущей разделились на два лагеря. Одни критиковали Гузееву, при этом не стесняясь в выражениях, другие, наоборот, одаривали ее комплиментами.

«Ларочка, супер девочка! Классная», — восторженно заметила borodina2189.

«Главное — вы умная и привлекательная в любом образе! Не обижайтесь на колкости ничего не представляющих!» — напутственно написала lvanello.

«Украшение женщины — это ум и юмор. А этого у Вас в избытке. Худейте с удовольствием для здоровья. А внешне Вы и так красавица», — указала sotova_larisa.

«Желаю хорошенько отдохнуть и набраться положительных эмоций. Надо расслабиться, правильно абсолютно. Тогда и похудение заодно», — поддержала vakssa88.

Ранее Гузеева опубликовала видео, на котором заставила мужа демонстрировать свои новые костюмы. В одном из магазинов столицы супруг телеведущей Игорь Бухаров примерял костюмы. Гузеева любовалась мужем, сидя в кресле, и снимала его на видео.