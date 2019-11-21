В РГПУ им. Герцена рассказали о ситуации с продажей алкоголя в университете

Санкт-Петербург, 21 ноября. Руководство РГПУ имени А. И. Герцена расторгло договор аренды с компанией, сотрудники которой под осуществлением услуг общественного питания занимались продажей алкогольных напитков в стенах университета.

Редакция Федерального агентства новостей получила от РГПУ им. Герцена письмо, в котором руководство просит опровергнуть сведения о том, что учебное заведение игнорировало факт продажи алкоголя в стенах университета. Ранее ФАН выпустило материал о свободной реализации спиртных напитков в одном из зданий факультетов РГПУ им. Герцена.

В пресс-службе РГПУ им. Герцена подробно описали, как в настоящее время обстоит ситуация.

В помещениях университета по адресу пр. Стачек, д. 30, осуществляет свою деятельность ООО «Стафор» на основании договора аренды от 2006 года. Нарушая закон, данная организация занималась продажей спиртосодержащей продукции. Установив данные факты, руководство университета обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о расторжении договора аренды. Решением суда исковые требования РГПУ были удовлетворены в полном объеме, а договор аренды был расторгнут. Арендатор же воспользовался своим правом на апелляционное обжалование. В ближайшее время состоятся заседания Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по двум исковым заявлениям университета к ООО «Стафор». Одновременно Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает исковое заявление РГПУ к ООО «Стафор» о взыскании задолженности по арендной плате. Руководство университета также обратилось в прокуратуру с заявлением по факту незаконной продажи незаконной алкогольной продукции.

«Таким образом, с требованием о нарушении условий договора и, соответственно, законодательства обратился в суд именно РГПУ им. А. И. Герцена, в результате оставления без ответа со стороны ООО «Стафор» неоднократных заявлений университета о запрете продажи алкогольной продукции», — отмечается в направленном пресс-службой РГПУ письме.

В связи с данными обстоятельствами руководство учебного заведения приняло решение применить кардинальные меры к нарушителю в виде расторжения договора аренды.

Ранее корреспонденты ФАН посетили ресторан «Любимый Хабиб», расположенный в корпусе РГПУ им. А. И. Герцена, который находится на пр. Стачек, 30. В здании также располагаются факультет безопасности и жизнедеятельности и Институт народов Севера. С момента открытия, а точнее, с осени 2006 года, ресторан свободно торговал алкогольной продукцией. В августе 2017 года РГПУ направил письмо арендатору с требованием устранить нарушение и перестать торговать спиртосодержащей продукцией. С сайта «Любимого Хабиба» исчезла алкогольная карта, однако продажа спиртосодержащей продукции так и не прекратилась.

РГПУ оказался в центре внимания после громкого скандала с преподавателем кафедры политологии и депутатом Законодательного собрания Петербурга Борисом Вишневским. Депутат-преподаватель оказался в центре секс-скандала. В начале ноября в редакцию издания Nation News обратилась бывшая студентка РГПУ имени Герцена, которая сообщила о сексуальных домогательствах со стороны Вишневского. По ее словам, Вишневский приставал к студенткам, обещая помощь в учебе и трудоустройстве. Позже в редакцию ФАН пришло письмо от некой Алины, которая также рассказала о домогательствах со стороны Вишневского и предоставила скриншоты переписки с недвусмысленными намеками депутата.

Ранее ФАН сообщало об откровенно русофобских взглядах Вишневского, которые тот открыто распространял среди студентов университета.