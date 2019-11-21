Близкие опровергли слухи о смерти Заворотнюк

Москва, 21 ноября. Сообщения о кончине актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком головного мозга, опровергли в группе поддержки артистки в Instagram.

На странице в поддержку знаменитости опубликовали скриншот переписки, в которой аноним, сославшись на знакомого из больницы, утверждает, что звезда умерла.

На информацию о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» тут же отреагировали в Instagram-аккаунте в поддержку звезды, информацию с которого зачастую репостят близкие актрисы на официальную ее страницу. Очередной вброс о кончине 48-летней артистки назвали неправдой и заявили, что подробные фейки могут писать «только существа низшего звена», отметило «Утро.ру».

«Это все за гранью этики, здравого смысла и человечности, — говорится в сообщении. — Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии?»

Администратор страницы также заверил, что скрин переписки передадут в клинику, где лечится «няня Вика», указал «Царьград». Он рассчитывает, что в больнице разберутся, кто из персонала распространяет подобные слухи, и не позволят безнаказанно пятнать прекрасную репутацию учреждения.

Пресса обратила внимание, что актриса стала все реже появляться на публике, а позже, ссылаясь на свои источники, сообщила, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. Коллеги и знакомые артистки подтвердили, что знаменитость тяжело больна, семья в свою очередь до сих пор не дала никаких внятных комментариев о здоровье известной «няни».