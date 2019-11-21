Дочка «Газпрома» продаст на Мосбирже 3,5% своих акций

Москва, 21 ноября. Дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром газораспределение» — намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга, что составляет 3,5%. Об этом сообщается в четверг на сайте компании.

«Прием заявок будет осуществляться 21 ноября 2019 года с 10.00 до 17.00 по московскому времени», — следует из сообщения.

Отмечается, что на закрытии торгов на Мосбирже в среду стоимость акции «Газпрома» составляла 248,01 рубля. Так, общий выставляемый на продажу пакет может быть оценен, по предварительным подсчетам, в 211 млрд рублей.

На 20 ноября текущего года капитализация «Газпрома» составляет 5 трлн 945 млрд 839 млн рублей.