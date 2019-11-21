Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Дочка «Газпрома» продаст на Мосбирже 3,5% своих акций

54
0 Оставить комментарий

Дочка «Газпрома» продаст на Мосбирже 3,5% своих акций

Москва, 21 ноября. Дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром газораспределение» — намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга, что составляет 3,5%. Об этом сообщается в четверг на сайте компании.

«Прием заявок будет осуществляться 21 ноября 2019 года с 10.00 до 17.00 по московскому времени», — следует из сообщения.

Отмечается, что на закрытии торгов на Мосбирже в среду стоимость акции «Газпрома» составляла 248,01 рубля. Так, общий выставляемый на продажу пакет может быть оценен, по предварительным подсчетам, в 211 млрд рублей.

На 20 ноября текущего года капитализация «Газпрома» составляет 5 трлн 945 млрд 839 млн рублей.

infox - new
Источник: Пресс-служба «Газпрома»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров