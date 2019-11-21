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Медиагруппа «Патриот» и PolitRussia будут вместе противостоять информационным атакам на РФ

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Медиагруппа «Патриот» и PolitRussia будут вместе противостоять информационным атакам на РФ

Редакция общественно-политического журнала PolitRussia — одного из самых известных и профессиональных патриотически настроенных изданий Рунета — и ее руководитель Руслан Осташко приняли решение войти в медиагруппу «Патриот». Это еще один шаг в общей борьбе за независимость России в медиапространстве. Сам Осташко уверен, что объединение усилий медиагруппы «Патриот» и PolitRussia даст дополнительные возможности по созданию благоприятного информационного пространства РФ, а также для образования позитивного общественного мнения среди наших граждан.

Медиагруппа «Патриот» была создана 1 октября. Вместе с PolitRussia она включает в себя пять сетевых изданий. Медиагруппа заинтересована в максимальном распространении информации о происходящих в РФ событиях с целью создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.

Как известно, PolitRussia уже давно защищает права и интересы граждан и ведет борьбу с антироссийскими СМИ и блогерами. Объединение с медиагруппой объясняется общими целями, ведь «Патриот» своей деятельностью уже успел доставить немало хлопот оппозиционным СМИ и политикам. В страхе перед потерей аудитории и западного финансирования они объявили о создании «синдиката» оппозиционных СМИ, работа которого будет направлена в том числе против медиагруппы «Патриот».

Говоря о «синдикате», руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук напомнил, что данный термин подразумевает под собой одну из форм объединения предприятий, преследующую цель устранения конкуренции и улучшения условий коммерческой деятельности в области определения цен и других. В случае с антироссийскими СМИ «синдикатом» окажется оппозиционная «мафия», которая постоянно участвует в информационной войне на стороне противников России и хочет получить за это все «сребреники и печеньки Госдепа», отметил Николай Столярчук.

Медиагруппа «Патриот» и PolitRussia будут вместе противостоять информационным атакам на РФ

Теперь с приходом PolitRussia медиагруппа точно не даст «оппозиции» скучать.

Евгений Зубарев, генеральный директор Федерального агентства новостей, входящего в медиагруппу, высоко оценил решение руководства PolitRussia «пополнить ряды» «Патриота» и тем самым стать подспорьем и весомой силой в общей борьбе за независимость России в медиапространстве. В условиях, когда Россию объявили врагом не только традиционные ее исторические противники из блока НАТО, но и разного рода беглые олигархи, а также националисты-русофобы из соседних государств, решение популярного журналиста и политолога Руслана Осташко о присоединении к «Патриоту» позволит объединить усилия и еще активнее противостоять информационным атакам на Россию, активнее разоблачать мифы и фейки о России, а также публиковать достоверные материалы, объективно освещающие ситуацию в нашей стране, отметил Евгений Зубарев.

Гендиректор ФАН указал на то, что основная роль в этой атаке на Россию принадлежит западным СМИ, а также организациям — иностранным агентам и именно на этом важнейшем информационном фронте им противостоит медиагруппа «Патриот». Невзирая на неравенство сил, против медиагруппы «Патриот» с той стороны «брошены огромные финансовые и человеческие ресурсы, поэтому каждый боец информационного фронта, пополнивший наши ряды, нам дорог и важен», подчеркнул Евгений Зубарев.

«Федеральное агентство новостей приветствует присоединение журнала PolitRussia к медиагруппе «Патриот» и приглашает другие патриотически настроенные СМИ последовать этому примеру. Только совместными усилиями мы сможем остановить разрушение фундаментальных основ нашего общества и в конечном итоге защитить и сохранить нашу страну, Россию», — резюмировал генеральный директор ФАН.

Медиагруппа «Патриот» и PolitRussia будут вместе противостоять информационным атакам на РФ

Сам же руководитель PolitRussia назвал объединение патриотических сил радостной новостью, поскольку теперь будет возможность консолидированно нести ту информационную повестку, которая является единой для всех, а именно сильное российское государство, построенное на патриотических основах и традиционных ценностях, в том числе и семей.

«Очень важно, что начали объединяться именно медиаресурсы, потому что так исторически сложилось, что либеральная тусовка всегда выступает единым фронтом против нас, «ватников», хотя и у них внутри есть разногласия и дрязги, но против «ватников» они всегда выступают единым фронтом, очень консолидированно работают. Создается впечатление, что у них массовость есть, что их много, а у патриотов всегда было так, что каждый сам за себя. То есть кто-то одеяло тащит в сторону сталинизма, кто-то — в сторону российского империализма, кто-то тащит одеяло в сторону необходимости переписывать Конституцию и так далее, и каждый готов друг друга убить за свои идеалы. При этом не остается времени, сил и ресурсов на то, чтобы нашему основному оппоненту уделять побольше внимания», — заметил Руслан Станиславович.

Объединение PolitRussia с «Патриотом» также позволит поднимать нужные темы в информационной повестке на главенствующие роли. На фоне того, что блогер Дудь открыто фотографируется с беглым олигархом Ходорковским и получает от него премии, соответственно, а вероятно, и финансирование, «мы должны объединяться между собой не ради денег и премий, а ради того, чтобы нести правильную, позитивную информационную повестку», заявил Осташко.

«И если ваше издание (ФАН) находит интересную фактуру и проводит интересные расследования, получая вследствие эксклюзив, то мы с удовольствием об этом расскажем, напишем и поддержим на своих медиаресурсах. Точно так же это действие будет исходить и в обратную сторону, таким образом мы сможем информационно воздействовать на общество гораздо эффективней, чем могло бы быть порознь», — подытожил руководитель PolitRussia.

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