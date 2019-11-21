Медиагруппа «Патриот» и PolitRussia будут вместе противостоять информационным атакам на РФ

Редакция общественно-политического журнала PolitRussia — одного из самых известных и профессиональных патриотически настроенных изданий Рунета — и ее руководитель Руслан Осташко приняли решение войти в медиагруппу «Патриот». Это еще один шаг в общей борьбе за независимость России в медиапространстве. Сам Осташко уверен, что объединение усилий медиагруппы «Патриот» и PolitRussia даст дополнительные возможности по созданию благоприятного информационного пространства РФ, а также для образования позитивного общественного мнения среди наших граждан.

Медиагруппа «Патриот» была создана 1 октября. Вместе с PolitRussia она включает в себя пять сетевых изданий. Медиагруппа заинтересована в максимальном распространении информации о происходящих в РФ событиях с целью создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.

Как известно, PolitRussia уже давно защищает права и интересы граждан и ведет борьбу с антироссийскими СМИ и блогерами. Объединение с медиагруппой объясняется общими целями, ведь «Патриот» своей деятельностью уже успел доставить немало хлопот оппозиционным СМИ и политикам. В страхе перед потерей аудитории и западного финансирования они объявили о создании «синдиката» оппозиционных СМИ, работа которого будет направлена в том числе против медиагруппы «Патриот».

Говоря о «синдикате», руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук напомнил, что данный термин подразумевает под собой одну из форм объединения предприятий, преследующую цель устранения конкуренции и улучшения условий коммерческой деятельности в области определения цен и других. В случае с антироссийскими СМИ «синдикатом» окажется оппозиционная «мафия», которая постоянно участвует в информационной войне на стороне противников России и хочет получить за это все «сребреники и печеньки Госдепа», отметил Николай Столярчук.

Теперь с приходом PolitRussia медиагруппа точно не даст «оппозиции» скучать.

Евгений Зубарев, генеральный директор Федерального агентства новостей, входящего в медиагруппу, высоко оценил решение руководства PolitRussia «пополнить ряды» «Патриота» и тем самым стать подспорьем и весомой силой в общей борьбе за независимость России в медиапространстве. В условиях, когда Россию объявили врагом не только традиционные ее исторические противники из блока НАТО, но и разного рода беглые олигархи, а также националисты-русофобы из соседних государств, решение популярного журналиста и политолога Руслана Осташко о присоединении к «Патриоту» позволит объединить усилия и еще активнее противостоять информационным атакам на Россию, активнее разоблачать мифы и фейки о России, а также публиковать достоверные материалы, объективно освещающие ситуацию в нашей стране, отметил Евгений Зубарев.

Гендиректор ФАН указал на то, что основная роль в этой атаке на Россию принадлежит западным СМИ, а также организациям — иностранным агентам и именно на этом важнейшем информационном фронте им противостоит медиагруппа «Патриот». Невзирая на неравенство сил, против медиагруппы «Патриот» с той стороны «брошены огромные финансовые и человеческие ресурсы, поэтому каждый боец информационного фронта, пополнивший наши ряды, нам дорог и важен», подчеркнул Евгений Зубарев.

«Федеральное агентство новостей приветствует присоединение журнала PolitRussia к медиагруппе «Патриот» и приглашает другие патриотически настроенные СМИ последовать этому примеру. Только совместными усилиями мы сможем остановить разрушение фундаментальных основ нашего общества и в конечном итоге защитить и сохранить нашу страну, Россию», — резюмировал генеральный директор ФАН.

Сам же руководитель PolitRussia назвал объединение патриотических сил радостной новостью, поскольку теперь будет возможность консолидированно нести ту информационную повестку, которая является единой для всех, а именно сильное российское государство, построенное на патриотических основах и традиционных ценностях, в том числе и семей.

«Очень важно, что начали объединяться именно медиаресурсы, потому что так исторически сложилось, что либеральная тусовка всегда выступает единым фронтом против нас, «ватников», хотя и у них внутри есть разногласия и дрязги, но против «ватников» они всегда выступают единым фронтом, очень консолидированно работают. Создается впечатление, что у них массовость есть, что их много, а у патриотов всегда было так, что каждый сам за себя. То есть кто-то одеяло тащит в сторону сталинизма, кто-то — в сторону российского империализма, кто-то тащит одеяло в сторону необходимости переписывать Конституцию и так далее, и каждый готов друг друга убить за свои идеалы. При этом не остается времени, сил и ресурсов на то, чтобы нашему основному оппоненту уделять побольше внимания», — заметил Руслан Станиславович.

Объединение PolitRussia с «Патриотом» также позволит поднимать нужные темы в информационной повестке на главенствующие роли. На фоне того, что блогер Дудь открыто фотографируется с беглым олигархом Ходорковским и получает от него премии, соответственно, а вероятно, и финансирование, «мы должны объединяться между собой не ради денег и премий, а ради того, чтобы нести правильную, позитивную информационную повестку», заявил Осташко.