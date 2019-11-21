Ведущий ток-шоу раскрыл причину драки между американским и украинским экспертами

Москва, 21 ноября. Американский эксперт Грэг Вайнер и украинский политолог Василь Вакаров устроили потасовку в эфире ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Ведущий шоу Дмитрий Куликов раскрыл причину драки.

Эксперты обсуждали в эфире украинский вопрос. В ходе дискуссии гости перешли на повышенные тона, а затем Вакаров плеснул в Грэга водой из стакана и толкнул его. После драки в эфире напавшего на коллегу украинского эксперта выгнали из студии, а Вайнеру оказали медицинскую помощь.

Куликов рассказал, что гостям программы запрещено приближаться друг к другу, особенно в моменты экспрессии. По его словам, он попросту не успел добежать до экспертов, устроивших потасовку.

«Это было метрах в шести от меня, они не стояли рядом, я просто не успел добежать, даже чтобы встать», ― добавил Куликов в комментарии «Царьграду».

Василь отправил Грэга в нокаут... pic.twitter.com/bfkB9tAccB — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 ноября 2019 г.

Ведущий считает, что причиной драки стала чрезмерная эмоциональность участников. Так, Вакарова захлестнули эмоции, и он не смог сдержать себя, сообщает телеканал «360».

«Я всегда это говорю и буду продолжать говорить, требовать, что люди не должны даже приближаться в состоянии высокой психологической экспрессии, которое происходит на шоу», ― подчеркнул он.

По словам Куликова, после шоу американский и украинский эксперт не общались.