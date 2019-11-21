Управляющие компании поставят на контроль в России

Москва, 21 ноября. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила МВД разоблачать коррупционеров из управляющих компаний (УК), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Речь идет также о компаниях, которые занимаются подключением электричества и газа. Правоохранительные органы планируют проводить неожиданные проверки, о выявленных коррупционных схемах будут писать СМИ.

Документ, подписанный главой комиссии, министром МВД России Владимиром Колокольцевым, находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Совместно с заинтересованными правоохранительными и контрольно-надзорными органами организовать и провести комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение должностных преступлений в организациях, осуществляющих подключение и эксплуатацию электро-тепло и газовых сетей, уделив особое внимание мерам по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто», — говорится в документе.

Предлагается реализовать дополнительные меры по регулярному предоставлению информации в СМИ. О проведенной работе ведомство должно сообщить до февраля 2020 года.

СМИ сообщают о массовых случаях обмана жилищными компаниями. Один из самых популярных видов мошенничества — завышение счетов за тепло.

В многоквартирных домах обычно ставят общедомовые счетчики тепла, но не все жильцы знают об этом. УК устанавливают оплату за тепло по нормативу за каждый квадратный метр жилплощади, но при этом могут заявить, что приборы учета пока не опломбированы, и их использовать нельзя.

При этом сами управляющие компании расплачиваются с ресурсоснабжающими организациями по показаниям счетчиков, которые значительно ниже «квадратно-тарифных». Разницу УК присваивают.

Например, девятиэтажный дом на пять подъездов может ежемесячно приносить «дохода» в размере ста тысяч рублей. Десять таких домов – миллион.

Напоминаем, что у жильцов есть право пересчета платежных квитанций. Один раз в год можно подать соответствующее заявление в УК или в жилищную комиссию.