Росконтроль назвал лучшие стиральные машины

Москва, 21 ноября. Эксперты назвали лучшие стиральные машины по качеству стирки хлопка, возможностям и удобству, акустическому комфорту и эффективности отжима. Соответствующее исследование провели специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей Росконтроль.

В исследовании приняли участие стиральные машины следующих брендов: LG, Indesit, Electrolux, Samsung, Korting и Atlant. Лучшей по качеству стирки хлопка была признана модель марки Samsung, которая получила максимальные баллы в рамках эксперимента (стирка при температуре 60 и 40 градусов). На второй строчке расположились Electrolux, Korting и Atlant, однако, как отмечают эксперты, модель последней марки не справилась с задачей (стирка при температуре 40 градусов).

Исследование доказало, что все стиральные машинки имеют развернутый набор опций. В частности, речь идет о стирке хлопка при температуре до 95 градусов, отложенном старте и короткой программе. У некоторый моделей есть вспомогательные функции: дополнительное полоскание и звуковые оповещения. Самыми удобными в использовании были признаны Samsung и Electrolux, а у Indesit и Korting есть вопросы к дисплею.

Эксперты назвали лучшими по показателю акустического комфорта модели Indesit и Samsung, у LG слишком громкий сливной насос. По показателю эффективности отжима лучшими признаны LG и Samsung, а у Indesit и Atlant показатели по данному критерию низкие.

В рамках исследования эксперты Росконтроля установили, что лучшими фирмами стиральных машинок являются LG и Samsung. На второй строчке расположился бренд Electrolux, а тройку лидеров замыкает Korting. Модель Atlant попала в список товаров с замечаниями.

Напомним, в феврале эксперты Росконтроля начали масштабное тестирование стиральных машин. На первом этапе исследования были испытаны 16 моделей стиральных машин торговых марок Beko, Bosch, Candy, Haier, Hotpoint-Ariston, LG и Samsung. Всего запланированы испытания более 70 моделей техники.