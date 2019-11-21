В Госдуме рассказали, кому следует отказаться от приложения WhatsApp

Программа WhatsApp несет угрозы для влиятельных людей из-за сбора личной информации Соединенными Штатами Америки, уверен член комитет Госдумы по бюджету и налогам, депутат Евгений Федоров.

Российский предприниматель и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за недостаточной защиты данных.

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру», — подчеркнул Дуров в Telegram-канале.

По мнению специалиста, проблема исходит из политики компании Facebook, которой принадлежит приложение WhatsApp. Создатель Telegram объясняет, что уязвимость такого масштаба может использоваться как backdoor (дефект алгоритмов, который был намерено оставлен разработчиками, чтобы получать несанкционированный доступ к личным данным. — Прим. ФАН).

Дуров также обратил внимание, что за шесть лет существования Telegram его мессенджер сталкивался с похожими сложностями, но, по его мнению, WhatsApp допускает такие огрехи в безопасности осознанно.

«Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе», — утверждает он.

В таких условиях Дуров посоветовал всем пользователям удалить со своих устройств мессенджер WhatsApp.

«Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — написал создатель Telegram.

Как отмечает Евгений Федоров, вся система социальных сетей создавалась Соединенными Штатами на базе военных программ.

«Компании получили огромную финансовую поддержку из американского бюджета для своего развития. Это было сделано в целях обеспечения американского доминирования в мире, т. е. контроль за всеми гражданами, которые входят в однополярный мир. Таким образом, это касается всего человечества, пользующимся этими программами. Такая политика – это один из столбов вертикали американской власти. Поэтому для всех людей тут есть угрозы и риски по использованию личных данных для шантажа и майданных технологий», — заявил Федоров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Стоит отметить, что в США не могут обработать большие массивы информации личных данных пользователей со всего мира, говорит парламентарий.

«Под Вашингтоном находится город-флешка с емкостью памяти больше чем у всех устройств, которые есть на планете Земля. Однако обработать всю информацию они не могут. В связи с этим они работают не в отношении каждого человека, а по определенной системе выборки. Это касается определенного процента людей, которые занимают более влиятельное положение, чем обычные люди. Нет сомнений, что для этих людей программа WhatsApp несет угрозы. Россиянам следует избегать пользования этим приложением. Или можно пользоваться им на телефоне для развлечений, т. е. не на основном», — добавил депутат.

Многие эксперты, в частности политолог Армен Гаспарян, убежден, что деятельность Facebook полностью подчинена интересам американского руководства. Неоднократно аккаунты российских политиков и общественных деятелей, открыто выражающих свою точку зрения, подвергались цензуре. Не так давно социальная сеть начала блокировать аккаунты международных организаций, сотрудничающих с Россией.

Кроме того, ФАН объясняло, почему создатель Facebook Марк Цукерберг является беспринципным карьеристом и тайным агентом спецслужб США. Множество последовательных скандалов вокруг Facebook, из которых его владелец всякий раз выходил «сухим», подтвердило эту догадку: своей неуязвимостью миллиардер обязан не деньгам и уж тем более не «лайкам» от поклонников, а высоким покровителям в разведывательном сообществе США. В свою очередь, Facebook давно стал для ЦРУ, АНБ и ФБР удобнейшим интерфейсом для доступа в подноготную миллиардов пользователей этой социальной сети по всей планете.

Также редакция приводила десять фактов того, что Facebook является инструментом спецслужб, рекламодателей и любых других заинтересованных партнеров соцсети. В их числе этих фактов находится незаконный сбор информации и ее вечное хранение. Так Facebook никогда не удаляет информацию пользователей. Кроме того, соцсеть занимается шантажом. Очевидно, что личная информация о пользователе, включая фото и видео, может быть использована против него же самого.

Также с помощью систем Big Data (метод структурного анализа больших объемов «сырых» данных), которые используются в Facebook последние десять лет, идет не просто сбор сообщений, фото и видео, а автоматический отбор и анализ самой чувствительной информации.

Отмечается, что все западные социальные сети находятся под неусыпным контролем западных спецслужб. Любая информация, которая попадает в социальную сеть, открытая или закрытая, является объектом приложения сил со стороны спецслужб и работает исключительно в их интересах.