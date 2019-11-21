Космонавт рассказал, почему россиянки редко летают в космос

Москва, 21 ноября. Россиянки редко летают в космос из-за сугубо мужских требований к работе на орбите, принятых в стране. Об этом рассказал космонавт Сергей Рязанский в передаче «Просто о сложном».

Ведущая шоу Софико Шеварнадзе отметила, что среди российских женщин в космос летали только четыре представительницы прекрасной половины человечества, в то время как среди американок — 50. Отвечая на соответствующий вопрос, Рязанский обратил внимание, что у мужчин более стабильны физиология и уровень гормонов, выше устойчивость к стрессам и перегрузкам.

«Никто не будет подгонять под фазу (менструального. — Прим. ФАН) цикла пуск ракеты, выход в открытый космос или нештатную ситуацию», — передает ТАСС слова космонавта.

Рязанский также выразил мнение, что организовывать отдельный женский отряд космонавтов — «не лучшая идея», поскольку, по его мнению, «это унизит девушек». Он предположил, что женщины не идут в отряд, поскольку больше сконцентрированы на других ценностях — «семья, дети, стабильность», пишет «Вечерняя Москва».

Российский космонавт добавил, что ждет полета на орбиту единственной на данном этапе женщины в отечественном отряде космонавтов — Анны Кикиной.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заверил, что у мужчин и женщин абсолютно равные шансы попасть в отряд космонавтов, но желающих среди последних немного.