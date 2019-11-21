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Эксперт обвинил «Белых касок» в незаконном изъятии органов у жителей Сирии

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Эксперт обвинил «Белых касок» в незаконном изъятии органов у жителей Сирии

Москва, 21 ноября. Псевдогуманитарная организация «Белые каски», действующая в Сирии, причастна к насильственному изъятию органов у жителей республики, проживающих на подконтрольных боевикам территориях, заявил директор российской НКО «Фонд исследования проблем демократии» Максим Григорьев.

Григорьев является одним из соавторов исследования «Белые каски»: пособники террористов и источники дезинформации». По его словам, специалисты, опросив местных жителей, «белокасочников» и бывших членов вооруженных формирований, узнали о преступных действиях псевдогуманитарной организации.

«Белые каски» были ключевым элементом этой незаконной системы изъятия органов. Мы узнали о том, что происходило, от самих людей, которых опрашивали. Это было для нас неприятной неожиданностью», — сказал эксперт на пресс-конференции в МИД РФ.

Согласно приведенным в исследовании словам свидетелей, именно центры «Белых касок» обеспечивали эвакуацию сирийцев для оказания медпомощи, а затем родственники получали их тела без органов.

Григорьев также отметил, что, согласно данным СМИ, один из основателей «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье, скончавшийся в середине ноября при сомнительных обстоятельствах, был в Югославии в конце 90-х годов, когда произошел косовский конфликт. Согласно данным, именно во время войны в Косово боевики похищали людей и незаконно изымали у них органы, в основном, жертвами становились сербы.

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Источник: ТАСС
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