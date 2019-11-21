Киев, 21 ноября. Почки нищих украинцев незаконно пересаживали в Казахстане богатым иностранцам. В Шымкенте задержали главного врача городской больницы №1 Абылая Донбая. Его подозревают в проведении незаконных операций по трансплантации человеческих органов.

СМИ рассказали, как нищие украинцы продают свои почки богатым иностранцам. По данным следствия, в 2017–2018 годах на территории Казахстана действовала преступная группировка в сфере трансплантации человеческих органов. Организаторами банды являлись иностранные граждане.

Как пишет издание «Украина.ру», в качестве доноров привлекали узбеков, киргизов, а также украинцев. Последние, по данным журналистов, из-за тяжелого материального положения продавали свои почки. Реципиентами выступали обеспеченные граждане дальнего зарубежья, в основном Израиля.

Напомним, закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека подписал бывший президент Украины Петр Порошенко.

В документе указано, что пересадку органов можно производить только в том случае, если человек подписал на это согласие при жизни. Уточняется, что при желании донор может отозвать документ и отказаться от статуса донора органов.

Как отмечает бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, очевидной причины принимать такой закон у Киева нет. Помимо того, теперь украинским властям необходимо будет обеспечить его исполнение. Экс-депутат подчеркнул: в плане контроля за соблюдением законов властям Украины доверять нельзя.

«В этой сфере очень много преступлений. Конечно, есть данные о том, что на территориях, где идет война, черные трансплантологии всегда очень активны, но у меня такой информации по Украине нет», — сказал Килинкаров.

По его словам, сказать что этот закон был необходим, нельзя.