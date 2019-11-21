Бюджет российского аналога «Википедии» составит около двух миллиардов рублей

Москва, 21 ноября. Порядка двух миллиардов рублей потратят на создание портала Большой российской энциклопедии (БРЭ), который станет аналогом «Википедии». Об этом сообщил ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец.

«Бюджет портала на 33 месяца составляет около 2 миллиардов рублей. Все авторские статьи, создание статей, рецензирование — это гонорар», — пояснил он.

Кравец отметил, что финансирование проекта региональными властями не предусмотрено, но со стороны субъектов потребуется поддержка энциклопедических и научных центров. Редактор подчеркнул, что пользователи сервиса узнали бы о регионе гораздо больше, если бы в каждом субъекте были опорные центры, объединяющие авторов, готовых работать по энциклопедическим правилам.

По предварительным данным, трудиться над порталом БРЭ будут 270 человек, причем 150 из них — это сотрудники издательства «Большая российская энциклопедия», пишет «Вечерняя Москва». Запуск портала запланирован на конец весны 2022 года, сообщает «Взгляд». Проект электронной версии БРЭ презентовали в Уфе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил создать электронную версию Большой российской энциклопедии в качестве альтернативы «Википедии». В Кремле подчеркнули, что это не означает запрета на пользование западным электронным ресурсом. На презентации Кравец отметил, что портал БРЭ не будет иметь ничего общего с «Википедией», передает телеканал «360».

Отметим, что в статьях «Википедии» неоднократно публиковались откровенные фейки. Например, американский ресурс фальсифицирует российскую историю в интересах западной политики. На страницах «Википедии» для разных стран навязываются отличающиеся версии исторических событий.

О том, что в нашей стране необходимо создать аналог «Википедии» ранее заявлял глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. По его словам, это позволит противостоять натиску Запада, ведущего информационную войну с помощью своих интернет-ресурсов.