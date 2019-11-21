Минобороны Турции сообщило о ликвидации семи курдских террористов под Кобани в Сирии

Анкара, 21 ноября. Турецкие военные отчитались об уничтожении семи курдских террористов под сирийским городом Кобани, которые по договоренностям не входят в зону безопасности и границы операции «Источник мира». Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства обороны Турции.

По данным военного ведомства, группа боевиков была ликвидирована в результате удара беспилотного летательного аппарата.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российская сторона направила дополнительные силы военной полиции для патрулирования на севере Сирии. В ведомстве указали на то, что жителям Заевфратья оказывается гуманитарная помощь, также в указанном районе восстанавливается инфраструктура. Благодаря усилиям российских военных ситуацию в регионе удалось стабилизировать, передает НСН.

Также в Минобороны подчеркнули, что Россия выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентами Российской Федерации и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября. Лидеры двух держав по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у границы Турции и САР и содействуют отводу курдских бандитских формирований с этих территорий, передает «Царьград».

Как ранее сообщил в интервью RT президент Сирии Башар Асад, все действия Дамаска в борьбе с террористами, в том числе при поддержке Москвы, на Западе преподносятся как атаки по гражданским, что является абсолютной ложью.