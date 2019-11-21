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Колонны МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыли в ДНР и ЛНР

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Колонны МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыли в ДНР и ЛНР

Луганск, 21 ноября. МЧС России доставило гуманитарную помощь в Луганскую Народную Республику. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.                                                                               

«Автомобили 92-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

По данным пресс-службы МЧС ЛНР, автомобили гумконвоя доставили в Луганск более 80 тонн наборов детского питания. Также более 160 тонн детских продуктовых наборов доставили в Донецкую Народную Республику. Это был 92-й по счету гуманитарный конвой от МЧС РФ.                                                                                                                      

«В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы общим весом более 160 тонн», — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.                                                  

После государственного переворота, который произошел в 2014 году на Украине, Луганская и Донецкая области отказались признавать новое руководство страны и заявили о своей независимости. Киев не признал ДНР и ЛНР и заявил о проведении так называемой «антитеррористической операции», введя на территорию Донбасса войска. Ополченцам удалось оттеснить Вооруженные силы Украины. Для урегулирования гражданского конфликта были приняты Минские соглашения, но со стороны украинской власти пункты документа постоянно нарушаются.

Напомним, встреча лидеров стран «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что на предстоящей встрече во Франции согласуют «некий текст».                          

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Источник: РИА Новости
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