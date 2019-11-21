Эксперты рассказали, как избавиться от похмелья

Москва, 21 ноября. Врач-нарколог Игорь Лазарев рассказал, как поправить здоровье после новогодних праздников. По его словам, избавиться от похмелья можно с помощью минеральной воды.

Эксперт отметил, что люди, которые придерживаются здорового образа жизни, не будут пить много спиртных напитков. Но в праздники обычно многие «уходят в штопор».

Влияние алкоголя на организм можно ослабить, если употреблять напитки одной группы. Лазарев посоветовал не смешивать пиво с водкой или с шампанским.

Если вы откажетесь от экспериментов, интоксикация будет не такой тяжелой. Электролитный баланс организма можно восстановить с помощью «Боржоми», пишет «Вечерняя Москва».

Сомелье Эркин Тузмухамедов посоветовал не сидеть за праздничным столом, а расходовать энергию, полученную с пищей. Можно танцевать, побольше двигаться.

Он напомнил, что опьянение от водки наступает быстрее всего. Чтобы снизить воздействие спиртного, перед застрольем можно принять янтарную кислоту.

А вот поход в баню отлично готовит организм к празднику со спиртными напитками на столе. Сомелье посоветовал закусывать алкоголь квашеной капустой.

На следующее утро нужно выпить побольше воды. Избавиться от похмелья также поможет прогулка на свежем морозном воздухе. Прохладный душ позитивно влияет на состояние человека.

Тузмухамедов напомнил, что Минздрав предупреждает о вреде алкоголя на организм.