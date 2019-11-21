Появилось видео учений с участием комплексов «Ярс» в Ивановской области

Москва, 21 ноября. Видео учений с участием пусковых установок комплексов «Ярс» в Ивановской области появилось в открытом доступе.

Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Тейковского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области, ракетчики совершили марш на полевые позиции, замаскировали их и организовали боевую охрану.

Российские военнослужащие для обнаружения и уничтожения взрывных устройств, которые, по легенде, заложили условные диверсанты на маршруте движения колонны, использовали машины дистанционного разминирования «Листва».

«МДР (машина дистанционного разминирования) обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе учений ракетчики провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению на дальних подступах к полевым позициям вооруженных формирований.

Отмечается, что прошедшие в Ивановской области учения позволили проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.