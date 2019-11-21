УЕФА открыл дело против Бельгии из-за футболки Боята в игре с Россией

Москва, 21 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное дело в отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По информации УЕФА, это связано с инцидентом с защитником бельгийской команды Дедриком Боята в матче отборочного турнира к Евро-2020 против сборной России 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Во втором тайме защитник шотландского «Селтика» Боята вышел в футболке своего партнера по команде Миши Бачуайи. Он успел сыграть в чужой футболке пару минут, а затем надел свою майку.

Кроме того, УЕФА открыл дело против RBFA по причине позднего выхода бельгийской команды на поле. Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА в середине предстоящего месяца.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее сборная Станислава Черчесова обыграла Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020 со счетом 5:0. Сборная России досрочно вышла на европейский турнир 13 октября, обыграв футболистов Кипра.

Матчи европейского первенства пройдут с 12 июня по 12 июля. Одним из городов, которые примут соревнования, станет Северная столица.

Национальная команда России сыграет с командами Дании и Бельгии в группе В. Последней участницей четверки может стать Финляндия или Уэльс.