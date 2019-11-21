Скабеева высмеяла намерение Зеленского вернуть технику на переданные РФ корабли

Москва, 21 ноября. Российская телеведущая Ольга Скабеева с иронией прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о нехватке части оборудования на переданных Россией кораблях, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Про унитазы во время брифинга не говорил. Может, нашлись», — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил о нехватке части оборудования и вооружения на переданных РФ кораблях, которые были задержаны после нарушения государственной границы. Он пообещал обратиться к российской стороне, «чтобы они вернули все, что там есть». Как отметил командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Игорь Воронченко, для оценки состояния кораблей будут проведены все необходимые следственные действия.

Три украинских корабля, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передали Киеву, проинформировали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель сообщил, что передача украинской стороне задержанных военных кораблей ВСУ во время провокации в Керченском проливе сигнализирует о стремлении РФ к примирению. По его словам, он ожидает от Киева шагов навстречу, одним из которых может стать возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымском каналу.

Напомним, три военных корабля Украины в конце ноября минувшего года нарушили российскую государственную границу в Керченском проливе. Их задержали, моряков арестовали. В рамках двустороннего обменного процесса в сентябре 2019 года их обменяли на удерживаемых на Украине россиян.