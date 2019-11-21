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Скабеева высмеяла намерение Зеленского вернуть технику на переданные РФ корабли

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Скабеева высмеяла намерение Зеленского вернуть технику на переданные РФ корабли

Москва, 21 ноября. Российская телеведущая Ольга Скабеева с иронией прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о нехватке части оборудования на переданных Россией кораблях, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Про унитазы во время брифинга не говорил. Может, нашлись», — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил о нехватке части оборудования и вооружения на переданных РФ кораблях, которые были задержаны после нарушения государственной границы. Он пообещал обратиться к российской стороне, «чтобы они вернули все, что там есть». Как отметил командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Игорь Воронченко, для оценки состояния кораблей будут проведены все необходимые следственные действия.                                                                                       

Скабеева высмеяла намерение Зеленского вернуть технику на переданные РФ корабли

Три украинских корабля, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передали Киеву, проинформировали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель сообщил, что передача украинской стороне задержанных военных кораблей ВСУ во время провокации в Керченском проливе сигнализирует о стремлении РФ к примирению. По его словам, он ожидает от Киева шагов навстречу, одним из которых может стать возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымском каналу.                                            

Напомним, три военных корабля Украины в конце ноября минувшего года нарушили российскую государственную границу в Керченском проливе. Их задержали, моряков арестовали. В рамках двустороннего обменного процесса в сентябре 2019 года их обменяли на удерживаемых на Украине россиян.                                                

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