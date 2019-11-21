Порошенко призвал Киев не идти на компромиссы в вопросах членства в ЕС и НАТО

Киев, 21 ноября. Киев не должен идти на компромиссы в вопросах членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Об этом заявил экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в эфире «Марафона Достоинства» на нескольких украинских телеканалах.

«Есть только один безопасный инструмент — это членство Украины в НАТО. Один демократический и экономический инструмент — полномасштабное членство в Европейском союзе», — сказал бывший украинский лидер.

По словам Порошенко, у Украины нет никаких альтернатив в данном вопросе. Как отметил экс-президент, у Киева было «достаточно аргументов», чтобы убедиться в отсутствии других вариантов.

Напомним, 31 октября текущего года в Киеве прошло заседание комиссии НАТО — Украина, пишут «Известия». В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга последний отметил, что для присоединения к Североатлантическому альянсу Украине необходимо провести серьезные реформы, сообщает телеканал «360».

5 ноября Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, все союзники согласились с присоединением Украины к военному блоку. Кроме того, Столтенберг сообщил, что НАТО поможет Киеву провести в стране необходимые реформы. Он также напомнил, что Украина является партнером НАТО, и для многих государств партнерство стало первым шагом к членству в блоке.