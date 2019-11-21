В Прибалтике не любят вспоминать, как их «кидали» англосаксы и шведы

Как бы ни демонизировали русских и русскоязычных в Латвии, они — сторона страдающая. И, кроме того, к управлению республикой за все прошедшие годы независимости никогда не допущенная. Отсюда и причина той же демонизации — перекладывание вины за коллаборационизм в прошлом с себя на русских как прием отстранения их от власти. Поэтому вся ответственность за происходящее в Латвии, когда общество разделено на две общины — латышскую и русскую, когда уровень жизни стремительно снижается, а внешний долг растет, полностью лежит на правящих.

С этим выводом согласен и депутат Сейма ЛР Янис Адамсонс — член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции; в прошлом — капитан первого ранга, командующий Государственной пограничной службой ЛР, экс-глава МВД, с которым корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал об исторической памяти и девчачьей «забывчивости» русофобов всех мастей: от Европы — до Дальнего Востока.

«Политическая элита — марионетки западных транснациональных компаний»

«Между людьми на бытовом уровне межэтнического напряжения нет, но эту проблему эксплуатируют политики и подают вовне как горячую проблему, которая вот-вот может перерасти в конфликт, — подчеркивает Янис Адамсонс. — Они следуют указкам, как бы этот конфликт раздуть. За этим стоят представители транснациональных компаний, которые беззастенчиво грабят ту же самую Африку. Они же пытались разграбить Россию и Белоруссию после распада СССР, но не вышло, вот и хотят зайти с другого конца. Представители этих компаний добились того, что к руководству во многих государствах Евросоюза пришли марионетки. И так называемая политическая элита в Латвии — это чистой воды марионетки, которые не способны на принятие самостоятельных решений».

Депутат предлагает вспомнить Евромайдан пятилетней давности в Киеве, когда представители «политической элиты» Латвии летали в Вашингтон за консультациями: как относиться к событиям на Украине и что делать дальше. Точно так же «зонтичные протесты» в Гонконге напоминают собеседнику события в Риге ноября 2007 года, когда в латвийской столице пытались провести «революцию зонтиков»: тогда дипломаты отдельных посольств на автомашинах с дипномерами подъезжали прямо к парламенту и вытаскивали плакаты с лозунгами для выступлений против тогдашнего правительства, которое не всегда поддакивало кукловодам и проявляло в некоторых вопросах непокорность.

«Если же посмотреть на правящих в нынешнем Сейме Латвии, то идей для развития государства у них нет, — отмечает собеседник.

И — как в воду глядел. Беседа с депутатом происходила до того, как латвийский центризбирком одобрил инициативу местной «Партии Центра» по сбору подписей за референдум о роспуске нынешнего парламента. Лишь за четыре дня с момента начала кампании с минувшей субботы собрано более 30 тысяч подписей избирателей или 20 процентов от необходимого количества для запуска референдума…

Это произошло после массовых митингов у сейма Латвии медработников, недовольных нарушением обещаний об увеличении зарплат, и представителей регионов, протестовавших 7 ноября против объединения отдельных волостей в более крупные образования.

Но все это касается больше материальных сторон жизни, а главная причина раскола общества все же в другой плоскости — духовной: в ликвидации остатков русского образования в школах Латвии, напоминает корреспондент ФАН. Ведь недавно конституционный суд республики, руководствуясь не буквой закона, а «исторической справедливостью» признал законным перевод исключительно на госязык даже частных школ!

«Это — один из моментов, как пытаются настроить друг против друга разные этнические группы: латышей и русскоязычных, — уверен Янис Адамсонс. — Все вспоминают, что классик латышской литературы Янис Райнис (Райнис — псевдоним народного поэта Латвии, драматурга, переводчика, политика Яниса Плиекшанса, который в 1926-1928 годы был министром образования. — Прим. ФАН) был великим поэтом, но забывают, что он был социал-демократом. Именно он, будучи министром образования, ввел в Латвии школы национальных меньшинств. В то время, в 1930-е годы, латвийское образование считалось лучшим в Европе. Школьники знали и свой язык, и государственный, и какой-то из иностранных».

Отметим, что нынешняя «школьная реформа» предполагает маргинализацию русских школьников, которых вынуждают учить латышский язык не только, как отдельный предмет, но и учить на нем математику, физику, химию, что и на родном языке не всегда понятно. В советское время латышских детей не заставляли учиться на русском, латышские школы никто не ликвидировал. Но теперь хотят приняться и за русские детские сады. Пещерные националисты, по всей видимости, предполагают, что они могут творить все, что им вздумается. Старший брат за морем-океаном закроет глаза на подобные «шалости» верных русофобов и прикроет плечом?

А НАТО оно надо?

В той же Польше понемногу к некоторым приходит отрезвление, появляются статьи, что на любого президента США (не только Дональда Трампа) в полной мере полагаться нельзя. Надо быть слепым и глухим, чтобы не видеть того, как США обошлись со своими союзниками-курдами в Сирии, как угрожали военным ударом члену НАТО Турции. Все это свидетельствует о том, что Вашингтон может и готов поступать, исходя лишь из своих интересов.

Почему только в Польше звучат такие тревожные звоночки, а в той же Латвии по этому поводу молчат, интересуется корреспондент ФАН у собеседника.

«Выйти к читателю с этой проблемой на латышском языке не получится, тебя не напечатают, — замечает Янис Адамсонс. — Такая информация не пройдет. Тогда можем проводить и исторические параллели. А кто бросил на произвол судьбы те же страны Прибалтики в 1940 году, в послевоенный период? Почему-то все забывают, что Ялтинская конференция (встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании о послевоенном мироустройстве проходила в Ливадийском дворце под Ялтой с 4 по 11 февраля 1945. — Прим. ФАН) окончательно приняла решения по разделению сфер влияния и послевоенным границам, в чем участвовали и Соединенные Штаты, и Великобритания. Или потом, когда те же англосаксы обещали поддержку «лесным братьям», что вот-вот нанесут удар по Советскому Союзу? Кинули. А кто выдал тех же самых легионеров [waffen SS] из Швеции Советскому Союзу? Об этом у нас не принято говорить.

Впрочем, как и о том, что аналогичное пакту Молотова-Риббентропа (договор о ненападении между Германией и СССР, подписанный 23 августа 1939 года руководителями ведомств по иностранным делам двух стран и ставший последним из серии подобных документов, подписанных в Европе перед Второй мировой войной. — Прим. ФАН) соглашение было подписано между Латвией и Германией в апреле 1939 года».

Такие же пакты были подписаны с Германией всеми прибалтийскими республиками, напоминает корреспондент ФАН.

«Да, и мы почему-то молчим, что Эстония и Финляндия еще в 1930 году подписали договор о том, что в случае военных действий с СССР любой из стран они полностью перекроют Финский залив (мощной береговой артиллерией и минными заграждениями, за которыми должны были дежурить подводные лодки двух стран, для этого проводились ежегодные учения. — Прим. ФАН), чтобы закупорить выход советского флота из Кронштадта и Ленинграда, — добавляет Янис Адамсонс. — Это ведь тоже история, а когда однобоко что-то вырывают, то о каком реальном анализе ситуации можно вести речь? Говоря о пакте Молотова-Риббентропа, надо тогда смотреть, кто подписывал Мюнхенские соглашения (договор в Мюнхене, подписанный в ночь с 29 на 30 сентября 1938 года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини, обычно, называют сговором, ведь, согласно ему, Чехословакию расчленили между собой Германия, Польша и Венгрия. Судеты отошли немцам, Тешинская область — полякам, а южные районы Словакии — Венгрии. Тогда же Великобритания заключила с Германией пакт о ненападении, Франция сделала это в декабре того же года. — Прим. ФАН)».

Военный эксперт подчеркивает, что это был однозначно сговор, по которому раздербанили Чехословакию и дали карт-бланш Гитлеру. Та же Польша запрещала Советскому Союзу прийти на помощь Чехословакии, используя свои территорию и небо, предупреждая, что будет стрелять в красноармейцев и сбивать советские самолеты.

Так что договор Молотова-Риббентропа — большая победа советской дипломатии, которая отсрочила начало войны для Москвы, дала возможность хоть как-то подготовиться к ней, что сорвало затем гитлеровский блицкриг и возможность открытия Японией второго фронта против Советского Союза на Дальнем Востоке, подчеркивает собеседник. В Квантунской армии помнили разгром на Халхин-Голе, завершивший несколько месяцев войны на границах Монголии с Красной армией в 1939 году перемирием 15 сентября. Но во время Великой Отечественной постоянная угроза агрессии со стороны Японии не позволяла в самые тяжелые годы войны перебросить с дальневосточного плацдарма значительное количество войск и техники на Запад.

И у руководителей Польши, грезящей о былом Польско-Литовском величии от моря и до моря — Балтийского и Черного, были планы нападения на СССР вместе с Германией. Такие планы лелеяли и руководители Финляндии, надеявшиеся на поддержку Франции и Великобритании и мечтающие о «Великой Суоми» с границей по Неве и захватом всей Карелии, Белого моря, Онежского и Ладожского озер. В Японии также грезили расшириться до Байкала. Вот и сейчас неймется: на своих картах и Курилы, и Сахалин Токио именует японскими «северными территориями».

Как видим, в Европе и на Дальнем Востоке вновь захотелось, как говорилось в известном фильме, «комиссарского тела». Действие прививки Второй мировой войны, похоже, на исходе. Патологические националисты, неонацисты и реваншисты всех мастей вновь подняли головы. Им плевать, какой строй в России — монархия, социализм или капитализм. Причина не в этом. Причина — в самой России, в ее огромных территориях и столь же огромных ресурсах. Поэтому русофобам несть числа и обезвреженные было метастазы вновь пошли в рост…

«Но, как ни странно, все эти санкции, начиная с 2014 года, дали возможность Москве действовать намного активнее и на дипломатическом, и на других фронтах, в результате чего был создан целый ряд международных организаций, и влияние России в мире только увеличилось, — резюмирует Янис Адамсонс. — Поэтому грош-цена тем западным экспертам, кто планирует какие-то локальные войны с Россией, не получая или не используя реальные данные. Все они, как правило, исходят из того, что Россия должна напасть то ли на Прибалтику, то ли еще на кого-то. Но Москва не собирается этого делать, хотя ее, как видим, к этому очень хотят подвести. Да, занять Прибалтику и в очень короткие сроки можно, но для удержания и контроля каждой из республик понадобится примерно по 100 тысяч воинского контингента. И самый главный вопрос: зачем это России нужно, когда свои порты в Усть-Луге перекрывают все былые преимущества балтийских портов».

Русофобам, убивающим свой собственный этнос, давно пора это понять…