Клинцевич заявил о задаче США поссорить РФ и Турцию и посеять хаос в Сирии

Москва, 21 ноября. Основная задача США — поссорить Россию и Турцию, чтобы на территории Сирийской Арабской Республики был хаос. Таким мнением поделился член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор обратил внимание, что все страны преследуют разные цели в САР. Если Турция и РФ всеми силами стараются установить мир в приграничных регионах Сирии, то Штаты хотят совершенного другого, отметил Клинцевич.

«У американцев главная задача — поссорить Россию и Турцию, чтобы на территории был хаос. Только в таких условиях все нефтяные источники, которые сегодня контролируют США, и дальше будут ими контролироваться и ими же использоваться», — передает «Политэксперт» слова сенатора.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что Россия направила дополнительные силы военной полиции для патрулирования на севере Сирии. В военном ведомстве отметили, что жителям Заевфратья оказывают гуманитарную помощь, помимо этого, в данном районе идут работы по восстановлению инфраструктуры. Благодаря усилиям российской стороны, ситуацию в регионе удалось наладить, передает НСН.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Москва в полной мере выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября. Лидеры двух стран по итогам многочасовых переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и содействуют отводу курдских сил с этих территорий, передает «Царьград». По окончании встречи Путина и Эрдогана глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о завершении операции Анкары в Сирии.

Напомним, 9 октября 2019 года Анкара начала на северо-востоке САР антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов, сотрудничающих с боевиками из террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщает Infox.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.