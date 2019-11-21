Байден раскритиковал Трампа за «недостаточную жесткость» к России

Атланта, 21 ноября. Бывший вице-президент США Джо Байден полагает, что действующий американский президент Дональд Трамп проводит недостаточно жесткую политику по отношению к России, Китаю и КНДР. Об этом оппонент Трампа на предстоящих президентских выборах в 2020 году заявил на теледебатах в Атланте.

Как утверждает Байден, президент Трамп «понятия не имеет, что делает» в сфере внешней политики. По версии бывшего вице-президента, Российская Федерация «прилагает все силы, чтобы расколоть НАТО», а Дональд Трамп никак не отвечает на это.

Упрекнул Байден президента США и за отношения с Северной Кореей. По его словам, Трамп, проведя встречу с предводителем КНДР Ким Чен Ыном, «дал северокорейцам всего, чего они хотели». Политика действующего президента США, по мнению Байдена, обернулась ослаблением связей между США и Южной Кореей.

Джо Байден убежден, что Америке вместе с ее союзниками следует «оказывать давление на Китай», чтобы добиться от китайской стороны поддержки в денуклеаризации Пхеньяна. Бывший вице-президент США подчеркивает, что американской стороне необходимо активнее критиковать китайское правительство за нарушаемые им права человека.

По мнению экспертов, 76-летний Джо Байден имеет самые высокие шансы составить конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих выборах в 2020 году среди всех остальных оппонентов нынешнего президента США.

Напомним, что сейчас в США проходит расследование в рамках возможного импичмента Дональда Трампа. Скандал разгорелся из-за телефонных переговоров президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Трампа обвинили в превышении президентских полномочий за возможное оказание давления на Зеленского, с целью убедить последнего начать расследовать коррупционную деятельность сына Байдена на Украине. В обмен на это, Трамп обещал Зеленскому финансовую и военную помощь.