Москва, 21 ноября. Встреча президента России Владимира Путина с членами совета по развитию гражданского общества и правам человека в этом году намечена на 10 декабря. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Названа дата встречи Путина с членами СПЧ. По словам источника, ежегодно российский лидер беседует с членами СПЧ. В этом году встреча пройдет 10 декабря. Как пишет РИА Новости, в 2018 году подобное мероприятие состоялось 11 декабря, вскоре после плановой ротации состава совета.

Источник добавил, что в 2019 году встреча пройдет спустя пару месяцев после смены руководства СПЧ. Напомним, в октябре глава государства подписал указ об освобождении председателя совета Михаила Федотова от должности советника президента и увольнении его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет.

Совет возглавил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Отметим, что Фадеев успел построить карьеру ученого и журналиста. В восьмидесятых он работал в Вычислительном центре АН СССР, где занимался вопросами макроэкономики, после чего перешел в Институт энергетических исследований АН СССР, а после — в Институт проблем рынка Академии наук СССР.

В 1992 году Фадеев попробовал себя в публицистике, став научным редактором еженедельника «Коммерсантъ-Weekly». С тех пор он успел сменить множество изданий, побывав на руководящих постах в журнале «Эксперт», газете «Известия» и став ведущим программы «Время» на Первом канале. В 2017 году Фадеев был избран главой Общественной палаты.

Напомним, Путин включил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества журналиста, исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. Напомним, что Вышинского на Украине обвиняли в государственной измене и нелегальном обороте оружия. Он смог вернуться в Москву во время обмена задержанными с Украиной.